Lombardia: Barberis (Pd), proposte di Sala importanti, da Regione meno spocchia

- "Definire 'polemiche strumentali' le importanti proposte avanzate oggi dal sindaco Sala su come riprogettare il sistema sanitario lombardo è sintomo della chiusura autolesionista di Regione Lombardia". Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd al Consiglio comunale di Milano, Filippo Barberis, che osserva: "Servirebbe meno spocchia e più capacità di confrontarsi sul merito delle proposte e soluzioni avanzate da tanti amministratori e operatori sanitari. Invece tutto viene bollato come una 'sarabanda' mediatica, come un mero attacco politico. Vittima di questa ottusità del centrodestra temiamo saranno per l’ennesima volta i cittadini lombardi. Stiamo nel merito delle proposte e dei problemi se abbiamo a cuore la salute di tutti, uscendo da questa autodifesa ad ogni costo ormai priva di ogni credibilità visti anche gli errori gravi e conclamati di questi mesi". "Regione Lombardia è soddisfatta del funzionamento della propria sanità territoriale? È soddisfatta del numero di Usca attivate? Del numero di vaccini antinfluenzali acquistati e dell’organizzazione per effettuarli? Ritiene sufficienti le strutture di quarantena attivate per decongestionare gli ospedali? Cosa pensa delle regole che stanno bloccando l’effettuazione dei tamponi rapidi a domicilio?", si chiede Barberis, che conclude: "Tutti temi concretissimi, altro che attacchi strumentali. Tutti temi su cui siamo pronti a collaborare per individuare soluzioni in tempi rapidi, per rispetto dei cittadini lombardi e al di là proprio di ogni polemica strumentale. Senza perdere di vista che oltre l’emergenza c’è un sistema di ripensare, esattamente come oggi ha sottolineato il sindaco".(com)