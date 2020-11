Libia: rinviata a domani sessione di dialogo in Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata rinviata a domani la sessione di dialogo inter-libico prevista per oggi in Marocco. Lo ha annunciato il membro del parlamento libico di Tobruk, Abdel Nabi Abdel Muali, ai media libici. Questa nuova seduta del dialogo si terrà a Tangeri, nel nord del Marocco, dopo le due precedenti che si sono svolte a Bouznika. Alla base di questo rinvio c'è la necessità di unificare i punti di vista dei deputati di Tobruk e del gruppo dissidente di deputati che si riunisce a Tripoli. Entrambi infatti si trovano a Tangeri. Su 200 deputati sarebbero arrivati in Marocco più di 120 parlamentari libici.(Lit)