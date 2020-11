Scuola: Ascani, con intesa in Conferenza unificata buone notizie per lo 0-6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata raggiunta oggi in Conferenza Unificata l'intesa sulla scheda di monitoraggio degli interventi finanziati con 264 milioni del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione per il 2020, oltre che sulla scheda di programmazione regionale che specifica la tipologia di interventi che verranno realizzati nei singoli Comuni. "Si tratta - commenta in una nota la viceministra dell'Istruzione Anna Ascani - di un passaggio importante per un efficace impiego delle risorse: ci consente di avere il quadro di come sarà speso lo stanziamento, del volume del cofinanziamento regionale e degli interventi che verranno realizzati nei singoli Comuni". (segue) (Com)