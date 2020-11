Repubblica Ceca: ministro Esteri, governo ascolti timori dei servizi su centrale di Dukovany

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica Ceca dovrebbe ascoltare gli avvertimenti dei servizi di intelligence a proposito della centrale nucleare di Dukovany. Lo ha detto il ministro degli Esteri ceco, Tomas Petricek, parlando all'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Petricek ha spiegato che il previsto ampliamento della centrale è l'investimento più grande del Paese nella sua storia moderna ed è cruciale non solo in termini di produzione energetica, ma anche di sicurezza. La selezione di un fornitore russo o cinese potrebbe aumentare la dipendenza della Repubblica Ceca da uno dei rispettivi Paesi e questo non sarebbe positivo, ha affermato il titolare degli Esteri. Già lo scorso giugno una commissione del Senato di Praga si era espressa a favore dell'esclusione della russa Rosatom e della cinese Cgn dalla gara d'appalto per l'ampliamento della centrale di Dukovany. (segue) (Vap)