Covid: Peluffo (Pd), serve riforma sanitaria coraggiosa sostenuta da tutto il centrosinistra

- “La pandemia di Covid19 e la conseguente farraginosa campagna vaccinale hanno ampiamente dimostrato che in Lombardia esistono problemi strutturali che vanno affrontati. Accanto a una profonda revisione del sistema sanitario nazionale, serve anche in Lombardia una coraggiosa riforma della sanità, come ha rilanciato con forza il sindaco Beppe Sala”. Lo afferma in una nota Vinicio Peluffo, segretario regionale lombardo del Partito Democratico evidenziando che “qui serve infatti una nuova impostazione che preveda la medicina territoriale protagonista delle cure primarie e dell’assistenza e gli ospedali specializzati nelle malattie acute, una proposta che veda collaborativi e non conflittuali il pubblico e il privato. Temi sui quali anche il centrodestra dovrebbe interrogarsi, dopo gli evidenti limiti dell’impostazione regionale”. “La sfida che abbiamo di fronte – rileva Peluffo - deve essere partecipata il più possibile e non può prescindere da energie fresche. Per questo come Partito democratico lombardo abbiamo intrapreso, già dallo scorso luglio, un percorso di ascolto e di coinvolgimento che vede insieme amministratori locali, medici, operatori sanitari, scienziati e professionisti. Un lavoro che possa consentire una proposta condivisa a livello territoriale da tutto il centrosinistra e dalle forze all'opposizione della Giunta Fontana”. “Naturalmente – chiarisce l'esponente Dem - l’obiettivo ambizioso ha bisogno di risorse. Fondi che il Recovery Fund può mettere a disposizione. Per questo credo non si debba sprecare un prestito che si prefigura come un’occasione storica di riformare la nostra sanità. Non per sostenere ciò che non ha funzionato ma per rendere possibile un servizio sanitario regionale radicalmente diverso. Per questo credo non ci sia davvero tempo da perdere”. (Com)