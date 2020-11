Covid: Di Lorenzo (Irbm), vaccino efficace al 90 per cento, importante tollerabilità soprattutto per anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino contro il Covid "è efficace al 90 per cento con una grossa e importante tollerabilità ed efficacia soprattutto per gli anziani". Lo ha assicurato Piero Di Lorenzo, Ad e presidente dell'Irbm di Pomezia, la biotech italiana che, con l'Università di Oxford, ha realizzato il vaccino anti-Covid anglo-italiano, intervistato poco fa dal al Gr1 su Rai Radio1. Qunato al dosaggio, "viene data una mezza dose rispetto allo standard e poi un richiamo di una dose dopo un mese", spiegato Di Lorenzo. In tema di produzione, poi, "la nostra vocazione non è la produzione, ma abbiamo promesso al ministro Speranza che, se sarà necessario, daremo il nostro contributo per produrre una decina di milioni di dosi nel corso del 2021. È molto collaudato. Il nostro vaccino è assolutamente sicuro", ha evidenziato il presidente dell'Irbm di Pomezia.(Rin)