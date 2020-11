Sicurezza: Fontana e De Corato, con l'arrivo di 582 carabinieri in Lombardia territorio maggiormente presidiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'arrivo di 582 Carabinieri in Lombardia è certamente una buona notizia. Auguriamo loro buon lavoro". Lo dichiarano il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato. "La Lombardia, Milano e la Città metropolitana - aggiungono - attendevano da tempo rinforzi. Da oggi i nuovi agenti potranno presidiare maggiormente i territori". "In particolare - concludono Fontana e De Corato - accogliamo con soddisfazione gli allievi del 139esimo Corso con la certezza che saranno, come sempre, un punto di riferimento per i cittadini". (Com)