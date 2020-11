M5s: deputata Siragusa passa al gruppo Misto, svenduta un po d'anima ogni giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata Elisa Siragusa lascia il Movimento cinque stelle e passa al gruppo Misto della Camera. "Oggi, non a cuor leggero, ho scelto di lasciare il sentiero percorso finora, e di intraprendere una strada nuova, che si allontana definitivamente dal Movimento cinque Stelle. Ho infatti appena inviato una lettera al presidente Fico annunciando il mio passaggio al gruppo Misto", scrive su Facebook. La parlamentare eletta nella circoscrizione Estero-Europa adduce tra le motivazioni della sua scelta la gestione "distrastrosa" del M5s da parte dei vertici, "abbiamo svenduto un po’ d’anima ogni giorno". Ma anche il fatto che "non si è mai nemmeno creato un vero gruppo, una vera comunità. Basti pensare che, ancora oggi, i parlamentari del Movimento non si conoscono tutti tra loro. Ci incrociamo nei corridoi e, in alcuni casi, nemmeno sappiamo di essere dello stesso partito", evidenzia. "Da ultimo, certo, ha influito anche l’apertura di un procedimento disciplinare nei miei confronti da parte dei probiviri, per via della mia posizione sul recente referendum costituzionale", conclude Siracusa. (Rin)