Israeliani e sauditi intensificano i rapporti bilaterali in vista dell’insediamento di Biden

- A meno di sessanta giorni dall’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, l’attuale amministrazione statunitense di Donald Trump sta proseguendo nella sua missione di sostegno all’instaurazione di nuove alleanze tra Israele e alcuni Paesi arabi. In occasione della visita in Medio Oriente del segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, che si è recato nell’ultima settimana in Israele, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita, oggi la stampa di Gerusalemme ha annunciato un presunto incontro avvenuto domenica sera a Neom, sulle coste del Mar Rosso, in Arabia Saudita tra il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, l’erede al trono saudita, Mohammad Bin Salman, e Pompeo. Malgrado non vi sia alcuna conferma ufficiale dell’esecutivo di Gerusalemme, è da sottolineare l’assenza di una smentita. Da parte sua, tuttavia, il ministero degli Esteri di Riad ha negato l'incontro fra funzionari sauditi e israeliani. “Ho ricevuto e salutato il segretario di Stato Pompeo all'aeroporto di Neom e ho partecipato al suo incontro con il principe ereditario. Non c'erano israeliani presenti", ha detto ad "Al Arabiya English" il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan. Non è il primo incontro tra rappresentanti israeliani e sauditi, tuttavia la volontà di rendere pubblica la notizia rappresenta una novità. Probabilmente, in vista dell’insediamento di Biden alla Casa Bianca – vice presidente Usa durante l’amministrazione di Barack Obama dal 2009 al 2017 – sia l’Arabia Saudita che Israele (prime tappe del viaggio inaugurale di Trump dopo il suo insediamento nel 2016) stanno cercando di intensificare i loro rapporti, preoccupati per la futura strategia del candidato democratico.Secondo quanto riportato oggi dalla stampa israeliana, Netanyahu avrebbe incontrato ieri il principe ereditario di Riad, Mohammad bin Salman, e Pompeo, a Neom, città nella provincia saudita di Tabuk, sul Mar Rosso. Il capo dell’esecutivo sarebbe stato accompagnato nella visita dal capo del servizio di intelligence esterna, il Mossad, Yossi Cohen. La notizia sul presunto incontro è stata diffusa dopo che Avi Scharf, un giornalista del quotidiano israeliano “Haaretz”, ha pubblicato sul suo profilo Twitter la rotta percorsa da un velivolo Gulfstream privato e usato in precedenza da Netanyahu, decollato da Tel Aviv e rimasto sul suolo saudita per circa due ore prima di far ritorno in Israele poco dopo la mezzanotte. La presenza del principe ereditario saudita e di Pompeo a Neom, nella giornata conclusiva del G20, organizzato proprio dalla presidenza saudita, è confermata da un messaggio diffuso questa mattina dal capo della diplomazia di Washington su Twitter. “Visita costruttiva con il principe ereditario Mohammad bin Salman oggi a Neom. Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita hanno percorso molta strada da quando il presidente Franklin Delano Roosevelt e re Abdulaziz al Saud hanno gettato le basi dei nostri legami 75 anni fa”, ha scritto Pompeo.Al momento, secondo quanto riportano i principali quotidiano israeliani, l’ufficio del primo ministro Netanyahu non ha voluto commentare le indiscrezioni. Il presunto incontro troverebbe una conferma sottintesa, secondo i media di Gerusalemme, da quanto dichiarato da Topaz Luk, membro dell’entourage del primo ministro. Il ministro della Difesa, Benny Gantz, “sta facendo politica, mentre il primo ministro sta facendo la pace”, ha scritto Luk su Twitter, riferendosi all’annuncio del ministro di istituire una commissione di indagine sul cosiddetto caso dei sottomarini, “Case 3000”, che vede coinvolti numerosi elementi vicini a Netanyahu. Tuttavia, il messaggio di Luk potrebbe semplicemente riferirsi alle intese raggiunte nei mesi scorsi da Israele con Emirati Arabi Uniti e Bahrein e non a un evento recente. Inoltre, durante il fine settimana, il ministro degli Esteri saudita, principe Faisal bin Farhan, ha dichiarato che Riad “ha sostenuto la normalizzazione delle relazioni con Israele per lungo periodo, ma prima deve avvenire una cosa molto importante: un accordo di pace permanente e pieno tra israeliani e palestinesi”.La “novità” rispetto al passato è rappresentata proprio dalla pubblicità mediatica data all’incontro tra Netanyahu ed esponenti sauditi, ha dichiarato ad “Agenzia Nova” David Khalfa, analista del Center For Peace Communications di New York . “Gli incontri ci sono stati anche in passato, ma la diffusione della notizia indica l’accordo tra Gerusalemme e Riad di renderlo pubblico”, ha spiegato l’esperto. Vi è un tentativo, secondo Khalfa, di “normalizzare la normalizzazione dei rapporti” con Israele perché, come è noto, prosegue l’esperto “vi sono divergenze tra re Salman e l’erede al trono Mohammad bin Salman”. Secondo quanto reso noto dal "Wall Street Journal", Mohammad bin Salman avrebbe saputo in anticipo dell'intenzione degli Emirati di firmare un accordo di normalizzazione con Israele, ma non lo avrebbe fatto sapere al padre per timore che potesse bloccarlo. L'Arabia Saudita è, inoltre, un paese simbolico, in quanto custode delle due moschee sacre di Mecca e Medina. Da un lato, ha spiegato Khalfa, “re Salman è ancorato al piano arabo del 2002” per raggiungere la pace israelo-palestinese, dall’altro, l’erede al trono “pensa di uscire da questo quadro”. La “minaccia rappresentata dal nucleare iraniano – Biden ha annunciato più volte durante la campagna elettorale di volere riavviare i colloqui con Teheran – potrebbe spingere Riad a voler normalizzare i rapporti con Israele”, che non vedrebbe con favore la ripresa del dialogo tra Iran e Usa.Inoltre, secondo Khalfa, da parte dell’amministrazione uscente, vi è la “volontà di consolidare i risultati degli Accordi di Abramo”, che hanno portato all’avvio delle relazioni diplomatiche tra Israele ed Emirati Arabi Uniti e Bahrein. Proprio Trump ha auspicato prima delle elezioni del 3 novembre che altri paesi arabi avviino le relazioni con Israele e che tra questi vi sia proprio l’Arabia Saudita. A due mesi dall’uscita di scena di Trump, non sorprende, quindi, che Israele e Arabia Saudita, opposti all’Iran a livello regionale, stiano intensificando i rapporti bilaterali per giungere a un fatto compiuto. A prescindere dalla strategia di Biden in Medio Oriente, il futuro presidente degli Stati Uniti si troverà a dover ripartire da un Medio Oriente diverso rispetto a quello della precedente amministrazione democratica di Obama. Gli Accordi di Abramo e le normalizzazioni dei rapporti tra Israele e Emirati e Bahrein rappresentano un nuovo punto di partenza ufficiale, da cui è altamente improbabile tornare allo status quo ante. Sul fronte opposto, Israele e Arabia Saudita “attendono con inquietudine” il cambio di governo a Washington, secondo fonti diplomatiche contattate da “Nova”, e la decisione di rendere pubblica la notizia dell’incontro tra Netanyahu e l’erede al trono “potrebbe essere un messaggio sulle direzioni desiderate” dai due paesi da parte di Washington, ha spiegato la fonte.La futura amministrazione Biden potrebbe aprire all’Iran, come avvenuto durante la seconda amministrazione Obama che nel 2015 ha portato al cosiddetto accordo sul nucleare iraniano, da cui Trump si è ritirato unilateralmente a maggio 2018. Durante gli otto anni alla Casa Bianca di Obama, dal 2009 al 2017, con Biden vicepresidente e Hilary Clinton segretario di Stato dal 2009 al 2013, Washington ha prediletto i rapporti con Teheran e Ankara, mettendo in secondo piano proprio Arabia Saudita e Israele, sebbene rimanga il principale alleato regionale. Non stupisce, quindi, una certa ansia per la futura strategia di Biden nella regione e un tentativo di accelerare i tempi. Secondo quanto evidenzia oggi il quotidiano "Jerusalem Post", c'è preoccupazione in Israele e negli Stati del Golfo sulla vaghezza di Biden in merito a quali cambiamenti potrebbe operare sull'accordo Jcpoa che potrebbe metterli in pericolo. "Mostrando un fronte unito, come hanno fatto Netanyahu e Mohhamad bin Salman, (le parti) stanno dicendo a Biden che sono disposti a intraprendere passi senza precedenti e di vasta portata per contrastare un Iran (dotato di) nucleare. Stanno dicendo a Biden, almeno, di prendere in considerazione la sicurezza di Israele e dell'Arabia Saudita prima di rientrare nel Jcpoa".Proprio durante il suo viaggio nel Golfo, ieri, 22 novembre, Pompeo in un'intervista all'emittente satellitare "Al Arabiya" si è detto fiducioso che altri Paesi arabi possano raggiungere accordi per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche con Israele. "Sono molto fiducioso che altre nazioni (arabe) si uniscano a ciò che hanno fatto Emirati, Bahrein e Sudan e riconoscano il giusto posto di Israele tra le nazioni", ha detto Pompeo. Washington si impegnerà ulteriormente per raggiungere la pace nella regione, ha aggiunto il capo della diplomazia. Lo scorso 15 settembre, in seguito alla mediazione degli Stati Uniti, Israele ha firmato gli Accordi di Abramo che sanciscono l'avvio delle relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, è stata firmata un'intesa analogo tra Israele e Bahrein. Inoltre, il capo della diplomazia di Washington ha detto che l'amministrazione statunitense sta costruendo un'alleanza con altri Paesi del Medio Oriente per impedire a Teheran di destabilizzare la regione. Washington porterà avanti i suoi sforzi per la pace nella regione e continuerà a difendere i propri interessi e i propri alleati nella regione, ha aggiunto. Evidenziando che altri paesi della regione firmeranno degli accordi di pace con Israele, Pompeo ha rivelato: "Stavamo cercando di concretizzare la pace tra palestinesi e israeliani, ma la loro leadership (Ramallah) ha rifiutato". Per quanto riguarda il fascicolo iracheno, Washington sta cercando di stabilizzare il Paese, ha detto Pompeo, aggiungendo che "gli iracheni hanno mostrato il desiderio di non essere subordinati all'Iran".Sempre domenica, probabilmente prima del viaggio a Neom, durante un evento nel sud di Israele, Netanyahu ha dichiarato che il precedente piano d'azione globale congiunto (Jcpoa) firmato a Vienna a luglio 2015 e noto come accordo sul nucleare iraniano "non deve essere ripreso". "Non permetteremo all'Iran di ottenere armi nucleari", ha aggiunto. Le dichiarazioni sembrano dirette a Joe Biden, che ha detto che cercherà di rientrare nell'accordo del 2015 da cui Donald Trump si è ritirato unilateralmente a maggio 2018, evidenzia il quotidiano "The Times of Israel". Molti Stati arabi hanno cambiato atteggiamento nei confronti di Israele grazie alle politiche di Gerusalemme verso l'Iran, ha aggiunto Netanyahu domenica. Grazie alla "nostra ferma posizione contro la nucleare iraniana e alla nostra opposizione all'accordo nucleare iraniano molti Paesi arabi hanno cambiato completamente il loro atteggiamento nei confronti di Israele", ha affermato. Secondo Netanyahu, è imperativo che il mondo continui con "una politica intransigente" nei confronti dell'Iran per garantire che non sviluppi armi nucleari e "interrompa il suo comportamento aggressivo, compreso il suo sostegno al terrorismo".Sabato, 21 novembre, il ministro di Stato per gli Affari esteri dell'Arabia Saudita, Adel al-Jubeir, in un'intervista all'emittente statunitense "Cnn", ha dichiarato che Riad considererà sempre gli Stati Uniti un Paese amico, indipendentemente dal fatto che un repubblicano o un democratico sia al potere. “Il presidente eletto Joe Biden è al Senato da 35 anni, ha una straordinaria esperienza ed è stato vicepresidente per otto anni. Non mi aspetto di vedere alcun cambiamento importante in termini di politica estera statunitense. Gli Stati Uniti sono una potenza globale con interessi globali", ha aggiunto. Al Jubeir ha spiegato che l'Arabia Saudita ha "un rapporto bipartisan con gli Stati Uniti, e con ogni decennio che passa, questo rapporto è diventato più forte, più lontano e più profondo".Il ministro ha spiegato che l'Arabia Saudita discuterà qualsiasi possibile nuovo accordo nucleare iraniano con gli alleati della Casa Bianca. "Qualsiasi accordo dovrebbe includere un'estensione delle disposizioni sulla scadenza, l'espansione del meccanismo di ispezione, la gestione del terrorismo, la gestione del programma di missili balistici. Vogliamo assicurarci che l'Iran non possa mai ottenere un'arma nucleare. Vogliamo assicurarci che l'Iran cambi il suo comportamento aggressivo e il suo sostegno al terrorismo", ha aggiunto. Inoltre, ha fatto sapere che la possibile designazione degli Houthi come un'organizzazione terroristica da parte degli Stati Uniti sarebbe un passo essenziale per limitare l'azione degli Houthi nello Yemen. "Crediamo che questo (la designazione degli Houthi come organizzazione terroristica) aumenterebbe la pressione su di loro affinché si presentino al tavolo dei negoziati e trovino una soluzione politica. Possiamo far passare lo Yemen dallo stato di guerra allo stato di ricostruzione", ha concluso. (Res)