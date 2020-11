Etiopia: due missili colpiscono la città di Bahir Dar, nessuna notizia di vittime o feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due missili hanno colpito la città di Bahir Dar, capitale della regione degli Amhara, questa mattina alle 12:25 ora locale (le 10:25 in Italia). Lo riferisce su Twitter il portale d'informazione "Addis Zeybe", secondo cui i missili sono atterrati nei pressi dell'aeroporto della città. Non ci sono al momento notizie di vittime o feriti. Si tratta del terzo bombardamento della città dall'inizio dell'offensiva lanciata lo scorso 4 novembre dalle truppe federali etiopi nella regione del Tigrè. In precedenza il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) aveva già attaccato la capitale eritrea Asmara. La regione degli Amhara, così come l'Eritrea, è alleata con Addis Abeba nel conflitto nel Tigrè. (Res)