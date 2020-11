Omicidio Cucchi: la lettera di Stefano al padre per il compleanno “godiamoci questa vita”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non credo che si possa vivere una seconda volta perciò godiamoci questa di vita ed affrontiamo insieme ogni traversia se ci sarà, solo così ci ritroveremo davvero”. Sono le parole, fra le ultime scritte in una lettera da Stefano Cucchi al padre Giovanni, in occasione del suo compleanno, di rientro da una comunità nella quale il geometra 31enne si stava disintossicando. Ha letto il messaggio, che “Agenzia Nova” ha potuto visionare, Giovanni Cucchi, ascoltato come teste nell'aula bunker di Rebibbia dove si sta svolgendo il processo per il depistaggio sulla morte del geometra romano, morto dopo essere stato arrestato dai carabinieri per droga. “Caro papà, ti sto scrivendo su un treno. Quel treno che tante volte ho preso per la disperazione e non mi portava mai a destinazione. Bè, adesso questo treno mi porta da te, forse la persona più importante della mia vita”. (segue) (Rer)