Omicidio Cucchi: la lettera di Stefano al padre per il compleanno “godiamoci questa vita” (3)

- “Una persona che è stile di vita, viva, umana, umile, e allo stesso tempo aggressiva ma generosa”, continua il Stefano Cucchi rivolgendosi al padre. “Un miscuglio di virtù a cui io in questo giorno così bello non posso altro che portare me stesso, un uomo, un figlio con la F maiuscola. Capisci, la vita comincia ora, la nostra quella che ci stiamo costruendo insieme. Papà, io non credo che si possa vivere una seconda volta perciò godiamoci questa di vita ed affrontiamo insieme ogni traversia se ci sarà, solo così ci ritroveremo davvero. Con amore, tuo figlio Stefano”. Il 31enne è morto il 22 ottobre 2009. (Rer)