Roma: protesta degli autisti del trasporto disabili scolastico, da troppo senza stipendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Filt Cgil ha portato in sciopero, oggi, i lavoratori della società Tundo spa impegnati a Roma nel trasporto disabili scolastico. "Questa ulteriore fase di sciopero, la terza - si legge in una nota - si è resa necessaria in quanto la società continua a non pagare regolarmente i salari dei lavoratori, fermi da troppo tempo. Si è arrivati ad un punto di non ritorno. Il rischio di vedere questi finire nelle mani della microcriminalità è oggettivo, quando viene meno la sussistenza economica. Oltre che la dignità come persone. Domattina i dipartimenti di Roma Capitale hanno convocato i vertici aziendali al fine di definire nel merito la vertenza in atto. A seguire, anche la Filt Cgil. Restiamo in attesa dello sblocco della questione con il pagamento immediato delle spettanze dovute". (Rer)