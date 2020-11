Omicidio Cucchi: madre Stefano, io che l’ho partorito per un attimo non ho riconosciuto corpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Davanti a quel corpo abbiamo giurato che verità e giustizia sarebbero uscite fuori. Lo avremmo fatti per lui". Lo ha detto Rita Calore, la madre di Stefano Cucchi ascoltata come teste nell'aula bunker di Rebibbia dove si sta svolgendo il processo per il depistaggio sulla morte del geometra romano 31enne, morto dopo essere stato arrestato dai carabinieri per droga. La donna ha riferito di aver fatto quel giuramento davanti al corpo esanime del figlio quando, dopo innumerevoli peripezie, lei e il marito sono riusciti a vederlo. "Quando lo abbiamo visto" nell'istituto di medicina legale dove il corpo del giovane era stato portato "per una frazione di secondo io che l'ho partorito non ho riconosciuto mio figlio. Era uno scheletro, occhi aperti, fracassato". (Rer)