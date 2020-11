Bulgaria: Covid, Paese al primo posto per mortalità nell'Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria è al primo posto tra i Paesi dell'Unione europea per tasso di mortalità fra i contagiati da Covid-19. E' quanto emerge dai dati in possesso del Centro europeo per il controllo delle malattie infettive, secondo quanto rilanciato dal sito "24 Chasa". Negli ultimi 7 giorni la media dei decessi correlati ad un contagio da coronavirus era pari a 15 persone per milione di abitanti. Dal 14 al 23 novembre la Bulgaria ha registrato 729 decessi, a fronte dei 459 della settimana precedente. Secondo il sito "worldometer.info" la Bulgaria era, lo scorso 21 novembre, al secondo posto nel mondo per tasso di mortalità fra i contagiati Covid, preceduta solo dalla Macedonia del Nord che mostrava un indice di 18,8 decessi da coronavirus per milione di abitanti. (Seb)