Covid: Bergamini (FI), rischi altissimi per famiglie e autonomi, governo agisca

- Secondo i dati del rapporto Censis-Confcooperative circa due milioni di famiglie italiane si trovano ad un passo dalla povertà assoluta, come effetto delle restrizioni causate dall’emergenza sanitaria. Secondo la Banca d’Italia il 58 per cento di esse non riesce ad arrivare a fine mese. Si tratta di cifre e percentuali impressionanti che fotografano la drammatica realtà in cui versa il paese ed anche gli scarsissimi risultati dell’azione di governo che, con le misure attuate fino ad ora, ha fatto ben poco per sostenere le varie realtà colpite. Lo afferma, in una nota, Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia. “Se alcune categorie sono giustamente tutelate, come i dipendenti pubblici, altre sono esposte ad un rischio altissimo. Commercianti, partite Iva, artigiani, liberi professionisti che non possono contare su una entrata a fine mese e rischiano anzi di dovere chiudere le loro attività e di non potere più assicurare il sostentamento alle proprie famiglie. Per questo come Forza Italia proponiamo oltre ad un semestre fiscale bianco, risarcimenti congrui e dignitosi per gli autonomi, al di là dei codici Ateco e della colorazione delle regioni. Non possiamo permettere che esistano lavoratori tutelati e milioni di italiani lasciati al loro destino, è una disuguaglianza inaccettabile. Riteniamo dunque che gli sforzi del governo debbano concentrarsi nel supportare realmente quelle categorie che dall’inizio della pandemia sono state sostanzialmente abbondate. Solo così potremo votare il prossimo scostamento di bilancio”, conclude. (Rin)