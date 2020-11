Speciale difesa: ministro polacco, comando Usa è nuova garanzia di deterrenza contro aggressori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza del comando avanzato del Quinto Corpo dell'Esercito Usa in Polonia è garanzia di deterrenza contro eventuali aggressori. Lo ha detto il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, ripreso dall'emittente "Polskie Radio". Alla cerimonia di inaugurazione del comando a Poznan Blaszczak ha partecipano assieme all'ambasciatrice Usa, Georgette Mosbacher. " siamo testimoni dell'entrata in vigore dell'accordo" di cooperazione militare rafforzata con gli Stati Uniti, ha detto il ministro. Secondo Blaszczak le iniziative comuni di Polonia e Stati Uniti servono alla sicurezza non solo della medesima Polonia, ma anche degli altri Paesi Nato nella regione e "di tutto il mondo libero". La cooperazione nel quadro della Nato è "la migliore garanzia di sicurezza e stabilità". "Siamo diventati uno degli alleati principali degli Usa e questa collaborazione è esemplare. Non solo sfruttiamo la sicurezza che dà la Nato, ma noi stessi assicuriamo la sicurezza attraverso la partecipazione polacca al sistema creato nella cornice Nato e la stretta vicinanza al suo leader, gli Usa", ha continuato il titolare della Difesa. (Vap)