Speciale difesa: generale Graziano, alla fine della pandemia il mondo continuerà a presentare tutto lo spettro delle minacce

- Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha presieduto il Consiglio Esteri Difesa. La riunione dei ministri della Difesa dell'Ue, come riferisce un comunicato stampa, è iniziato con la sessione dedicata al Comitato direttivo dell’Agenzia europea della difesa (European Defence Agency-Eda), durante la quale il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell’Ue, ha richiamato l’importanza delle iniziative di europee Difesa, in particolare quelle che rafforzano la cooperazione tra i paesi membri nei campi dell’impiego delle forze per la protezione degli interessi comuni. "La crisi che stiamo attraversando - ha affermato Graziano - ci dimostra che alla fine della pandemia il mondo continuerà a presentare tutto lo spettro delle minacce e noi dovremo, allo stesso tempo, contribuire a prevenire rischi di ulteriori crisi sanitarie e garantire la sicurezza dei cittadini da rischi esterni”. “Per questo - ha continuato il generale italiano - è importante continuare a rafforzare la difesa europea attraverso iniziative e progetti comuni come, ad esempio il il Comando medico europeo e il Cyber Rapid Response Teams. Tra i temi sul tavolo dei ministri, anche la Cooperazione strutturata permanente (Pesco), il fondo europeo per la difesa e la Strategic Autonomy. (Com)