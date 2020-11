Speciale difesa: Etiopia, comandante aeronautica nega coinvolgimento droni "stranieri" nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell'aeronautica etiope, Yilma Merdasa, ha definito "prive di fondamento" le notizie secondo cui le postazioni del fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) sarebbero state attaccate da un drone non appartenente alle forze di difesa nazionali. L'aeronautica, ha precisato Merdasa in un'intervista all'emittente statale "Fbc", "si è dotata di tecnologie nel corso degli ultimi due anni per salvaguardare la sovranità del Paese e garantire la sicurezza dei suoi cittadini" e sta "attualmente adempiendo alla sua responsabilità di proteggere lo spazio aereo del Paese e fornire supporto all'esercito. Lo stiamo facendo con la tecnologia che abbiamo costruito. Non abbiamo bisogno dell'aiuto di nessuno", ha aggiunto il generale, annunciando che le forze dell'aviazione hanno distrutto i depositi di carburante a Guiha, vicino a Macallè, e ad Adigrat, così come le armi da fuoco contrabbandate dal Tplf. Merdasa ha infine definito "infondate" le accuse secondo cui civili, istituzioni religiose e progetti di fornitura di servizi sarebbero stati presi di mira negli attacchi aerei. La dichiarazione giunge dopo che nei giorni scorsi il portavoce del Tplf, Getachew Ruda, aveva accusato su Twitter le forze federali etiopi di fare ricorso a droni forniti dagli Emirati Arabi Uniti. (Res)