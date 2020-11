Speciale difesa: Borrell, lavoro su bussola strategica prosegue fino a fine 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro su bussola strategica dell'Unione europea andrà avanti fino alla fine del 2022 e si concentrerà su gestione delle crisi, resilienza, partenariati e sviluppo delle capacità. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il Consiglio Difesa dell'Ue. "Credo sia la prima volta che tutti i servizi di intelligence dell'Ue abbiano lavorato e compilato una analisi sulle minacce. I nostri servizi di intelligence hanno raccolto le informazioni provenienti da tutti gli Stati membri e credo sia una prima volta per un documento del genere che analizza le minacce alla sicurezza europea, raccoglie informazioni date dai servizi di intelligence, militari e civili, di tutta Europa", ha sottolineato. "E' un documento classificato, quindi spero non trapeli. E' con questo tipo di documenti che possiamo andare avanti e sviluppare le risposte alle minacce alla nostra sicurezza", ha aggiunto. (Beb)