Speciale difesa: Borrell su Libia, cessate fuoco è grande novità, Onu ha sbloccato situazione

- In Libia la situazione è stata sbloccata dalle Nazioni Unite e c'è stata una svolta con il cessate il fuoco. In questo contesto, l'Unione europea è pronta a dare un'ulteriore mano all'Onu. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in conferenza stampa dopo il Consiglio Difesa dell'Ue. "Il cessate il fuoco in Libia è una grande novità. All'inizio eravamo scettici, ma sembra funzionare. E' quasi un mese che funziona. La situazione in Libia è rimasta stagnante per troppo tempo però adesso c'è stata una svolta e tutto questo sotto l'egida dell'Onu, va riconosciuto", ha detto. "E' l'Onu che ha sbloccato la situazione, non noi. L'Onu all'improvviso, in maniera inattesa, è stata in grado di rompere lo stallo e di portare a un cessate il fuoco che richiede un meccanismo di monitoraggio sennò non sarà possibile procedere", ha aggiunto. "Spetta all'Onu capire come fare e di cosa ha bisogno. Noi siamo in ascolto ovviamente. Noi li aiutiamo già molto. Ad esempio tutte le immagini spaziali che l'Onu usa sono fornite da noi. Irini fornisce molte informazioni agli organismi tecnici dell'Onu e siamo noi a pagarlo questo lavoro. Paghiamo la logistica delle discussioni intralibiche. Siamo pronti a dare una mano all'Onu. Speriamo che presto ci sia un inviato speciale dell'Onu", ha sottolineato. (Beb)