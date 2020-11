Speciale difesa: Iran, nave da guerra di produzione locale si unisce a flotta pasdaran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aggiunta alla flotta navale del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell’Iran (Irgc, i cosiddetti pasdaran) una nuova nave da guerra costruita localmente, capace di trasportare elicotteri, droni, e sistemi di difesa missilistici. Lo riferisce il quotidiano iraniano “Tehran Times”. In occasione dell’acquisizione della nave da parte della marina dei pasdaran ha avuto luogo una cerimonia, alla quale hanno partecipato funzionari militari e governativi di primo piano. L’imbarcazione, lunga 150 metri e larga 22, si chiama Shahid Roudaki (martire Roudaki) in onore di un comandante della marina dei pasdaran, Abdollah Roudaki. La nave è equipaggiata con radar, sistemi di comunicazione avanzati per la guerra elettronica e un sistema di difesa aerea Khordad 3, di progettazione iraniana. La Shahid Roudaki può svolgere missioni di combattimento, intelligence e logistiche nell’oceano, per garantire la sicurezza del trasporto marittimo e dare assistenza alle flotte commerciali e di pescatori della Repubblica islamica e dei paesi regionali. (Res)