Speciale difesa: Libia, comandante "Irini" Agostini, "riprendere attività di formazione Guardia costiera e Marina"

- Agostini, comandante dell'operazione Irini, ha incontrato Fayez al Sarraj, primo ministro del Governo di accordo nazionale libico, il ministro della Difesa Salahedin Al Namroush, il ministro dell'Interno Fathi Bashagha, il ministro degli Affari Esteri, Mohamed Siala, e esponenti della commissione speciale sulla Libia. "Durante l'incontro l'ammiraglio Agostini ha presentato il mandato, il ruolo e la cornice legale entro cui lavora l'Operazione Irini , sottolineando la sua imparzialità verso le parti in Libia mostrando l'evidenza dei risultati raggiunti", riferisce un comunicato dell'operazione europea. L'ammiraglio ha sottolineato il fatto che Irini "è l'unico attore internazionale che sta implementando l'embargo Onu alla Libia in pieno supporto del Processo di pace di Berlino". La delegazione ha spiegato che l'operazione intende arginare ogni tipo di traffico illecito di armi perpetrato in mare, in aria e via terra - indipendentemente dagli autori - con l'obiettivo di fermare il flusso di armi e aprire la strada a una diplomazia efficace che porti alla stabilità, alla pace e alla prosperità del popolo libico. (Lit)