Camera: domani audizioni su trasporto vaccino contro Covid-19 e su Bilancio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 24 novembre, alle ore 13.30, la commissione Trasporti della Camera svolge, in videoconferenza, le audizioni dei rappresentanti della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra) e di Conftrasporto, sul trasporto del vaccino contro il Covid-19, e nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)