Imprese: Gorno Tempini (Cdp), lavoro e aziende risorse su cui Italia ha costruito il progresso

- È doveroso occuparsi di chi oggi soffre un divario digitale insostenibile o ha problemi sul piano della tenuta del proprio posto di lavoro: è poi altrettanto importante pensare che il lavoro e le imprese siano la risorsa su cui l’Italia ha costruito il proprio progresso. Così il presidente di Cassa depositi e prestiti (Cdp), Giovanni Gorno Tempini, intervenuto oggi al convegno “Le Fondazioni dalle origini al futuro”, organizzato in occasione del trentennale della promulgazione della Legge Amato. “Siamo un paese che produce una ricerca eccellente e un numero importante di brevetti, ma che non è in grado di portare tale patrimonio nel mondo delle imprese: occorre ripensare il modo in cui i centri di ricerca universitaria collaborano con le aziende”, ha spiegato. (Ems)