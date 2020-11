Legge Bilancio: Garavini (IV), sovranisti italiani primi nemici del Paese, serve destra moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse del Recovery Fund sono fondamentali per la ripartenza. Eppure si stanno allontanando, a causa dell’atteggiamento dei Paesi di Visegrad. Contro il quale non abbiamo sentito proferire una sola parola di dissenso da parte dei loro amici Meloni e Salvini. I sovranisti italiani vanno a braccetto con chi fa il male del nostro Paese. E sono così essi stessi i primi nemici dell’Italia. Quando invece avremmo bisogno di una destra moderna. Liberale. Europeista. Così come accade nelle altre democrazie compiute. Lo ha dichiarato la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente commissione Esteri e Vicecapogruppo vicario Italia Viva-Psi, intervenendo in collegamento con i comitati di Italia Viva Argentina. “Con un’opposizione equilibrata potremmo confrontarci per superare la crisi economica e sanitaria. Ecco perché sarebbe un bene se quell’unica parte moderata rimasta nel centrodestra decidesse di collaborare con la maggioranza sulla prossima legge di bilancio. Ed è positivo che siano su questa linea di pensiero anche i 5stelle. Gli stessi che, quando con il Patto del Nazareno decidemmo di scrivere tutti insieme le regole per la riforma costituzionale, gridarono all’inciucio. L’esperienza di Governo fa maturare e porta a chiamare le cose con il proprio nome. Sui singoli temi si può lavorare insieme, pur nel rispetto delle diverse posizioni politiche”, aggiunge. (Rin)