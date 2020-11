Legge Bilancio: Mandelli (FI), grazie a Berlusconi si parla di professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Andrea Mandelli, responsabile di Forza Italia per i rapporti con le professioni, sottolinea che "il sostegno ai professionisti, troppo spesso dimenticati durante questa crisi, è un tema importante in vista dei prossimi interventi economici. Grazie al presidente Berlusconi - continua il parlamentare in una nota - finalmente la situazione dei lavoratori autonomi e delle partite Iva è tornata al centro dell'attenzione politica. Un indennizzo serio per i mesi di forzata inattività o di grave riduzione del lavoro, è l'unica strada per assicurare una tutela significativa a questo settore". Secondo l'esponente di FI, "occorre evitare da un lato che vengano dispersi know how e forza lavoro, dall'altro che si crei un bipolarismo sociale tra garantiti e non garantiti. Ci auguriamo che l'annunciata disponibilità del governo a ragionare insieme su questa e altre misure sia un intendimento reale". (Com)