Trasporti: lavori Metro C, ok in commissione Roma a convenzione per tutela piazza Colosseo

- Parere favorevole nell'ambito della commissione Mobilità di Roma Capitale alla delibera che autorizza la sottoscrizione di una convenzione tra il Mit, il Parco archeologico del Colosseo, Roma Capitale e Roma Metropolitane per spostare il soggetto appaltante per gli interventi di tutela di piazza del Colosseo da Roma Metropolitane all'ente che per conto del Mibact gestisce il Colosseo. Gli interventi in questione sono quelli previsti dalla delibera con cui il Cipe, nel contesto dei lavori della tratta T3 della linea C della metropolitana sul percorso San Giovanni Colosseo, finanzia con 10 milioni di euro quattro tipologie di lavori: messa in sicurezza dell'attico del Colosseo, alleggerimento delle colonnacce del Foro di Nerva, interventi di tutela di piazza del Colosseo, deposito e restauro dei reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi per la realizzazione di Metro C. La delibera capitolina che arriverà prossimamente in Aula Giulio Cesare riguarda l'importo di quasi 2 milioni di euro destinati a piazza del Colosseo, dove il progetto - stando a quanto spiegato stamane in commissione Mobilità dal dirigente di Roma Metropolitane, Andrea Sciotti - contempla un miglioramento in tema di sicurezza delle condizioni di accesso e di uscita dal monumento senza una cancellata a circondare la piazza, diversamente da quanto era previsto inizialmente. (Rer)