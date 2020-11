Covid: Patuelli (Abi), siamo tutti impegnati per resilienza e rilancio del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo tutti impegnati costruttivamente per la resilienza e il rilancio del paese, e lo dimostra anche la forte ripresa che ha interessato i prestiti: questi ultimi infatti crescevano in passato per le famiglie, ma ora, grazie anche all’aiuto delle normative nazionali ed europee, aumentano in maniera significativa anche per le imprese. Così il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi), Antonio Patuelli, intervenuto oggi al convegno “Le Fondazioni dalle origini al futuro”, organizzato in occasione del trentennale della promulgazione della Legge Amato. Nel suo intervento, il presidente dell’Abi ha sottolineato la necessità di valutare se alcune normative che interessano il comparto bancario siano “ancora congrue” o applicabili in questo contesto influenzato dalla pandemia. “Le banche sono i soggetti costretti ad applicare il maggior numero di normative di desk diversi, insieme ad una serie di meccanismi complicati nati ben prima della pandemia”, ha detto. (Ems)