- In merito alla chiusura dell'intera tratta della metro C Pantano San Giovanni, oggi, per mancanza di personale, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha invitato Atac Spa a "comunicare con urgenza, entro 24 ore, ogni utile informazione, corredata da idonea documentazione, rilevante ai fini dell'attività di competenza della commissione". (Rer)