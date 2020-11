Legge Bilancio: Confesercenti, estendere interventi fondo perduto e proroga moratorie fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Confesercenti ci sono alcuni interventi prioritari che dovrebbero essere inseriti in manovra. Ad illustrali è stata la presidente, Patrizia De Luise, nel corso dell’audizione davanti alle commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato. Innanzitutto è necessario intervenire "sull’accesso al credito" ed anche sugli interventi "a fondo perduto" che va esteso, indipendentemente dal codice Ateco, a tutti coloro che hanno subito perdite "superiori al 50 per cento". Serve poi "la proroga delle moratorie fiscali" ed una discussione "sui costi alti delle locazioni". Infine, ha concluso, "bisogna parlare di una revisione della fiscalità". (Rin)