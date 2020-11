Ue: contributo di 183 milioni di euro a Fmi per cancellazione debito 29 Paesi poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea contribuirà con 183 milioni di euro al Catastrophe Containment and Relief Trust del Fondo monetario internazionale (Fmi) per la cancellazione del debito in 29 Paesi a basso reddito, permettendogli così di aumentare la loro spesa sociale, sanitaria ed economica in risposta alla crisi del Covid. Lo ha reso noto la Commissione europea che ha spiegato che questo contributo, annunciato subito dopo che il vertice del G20 ha approvato un quadro comune sui trattamenti del debito oltre l'iniziativa di sospensione del servizio del debito (Dssi), è pienamente in linea con la proposta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per un'iniziativa di ripresa globale che colleghi gli investimenti e la cancellazione del debito agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu. La Commissione ha spiegato che i fondi dell'Ue convogliati attraverso il Catastrophe Containment and Relief Trust (Ccrt) dell'Fmi forniranno la riduzione del servizio del debito a 29 dei Paesi più poveri e vulnerabili del mondo. (segue) (Beb)