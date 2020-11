Ue: contributo di 183 milioni di euro a Fmi per cancellazione debito 29 Paesi poveri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esecutivo europeo ha ricordato che il Ccrt paga i debiti dovuti al Fmi per i Paesi membri a basso reddito che sono colpiti dai disastri naturali più catastrofici o che combattono i problemi della salute pubblica, come epidemie o pandemie globali. Questo consente loro di liberare risorse per soddisfare le esigenze eccezionali create dal disastro piuttosto che dover assegnare queste risorse al servizio del debito. La Commissione ha rilevato che l'esperienza delle prime due quote semestrali di sgravio Ccrt ha mostrato che i Paesi beneficiari sono stati in grado di aumentare la loro spesa prioritaria prevista per il 2020 di circa 1,2 punti percentuali del Pil; con la spesa per salute e protezione sociale in aumento, in media, di circa 0,5 punti percentuali. Con questo contributo di 183 milioni di euro, l'Ue diventa il più grande donatore del Ccrt, che finora ha ricevuto oltre 500 milioni di dollari in sovvenzioni dai paesi donatori. (Beb)