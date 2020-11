Lombardia: Astuti (Pd), con Sala e nostri sindaci lavoriamo a nuova visione sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Sala, i nostri sindaci e il Pd regionale lavoriamo su una nuova visione della sanità lombarda. La pandemia ne ha ampiamente evidenziato i limiti e le criticità. È una questione di impostazione generale, troppo incentrata sugli ospedali, troppo accondiscendente con la sanità privata e con una medicina territoriale molto debole. Un modello che funziona deve avere due punti di forza: la prevenzione e la programmazione. Inoltre, deve essere in grado di dialogare con il territorio e i sindaci e di favorire l'innovazione, che in medicina è fondamentale". Lo dichiara il capo delegazione del Pd in Commissione sanità del Consiglio regionale Samuele Astuti a commento dell'intervista del sindaco di Milano Beppe Sala al quotidiano La Repubblica in merito alla necessità di riformare la sanità lombarda. (Com)