Roma: auto investe un uomo che cammina a piedi su via Aurelia, morto sul colpo

- Camminava a piedi sulla via Aurelia ed è stato travolto da un’auto di passaggio. E’ successo ieri, al km 11,700, direzione fuori Roma, intorno alle 22.50 quando l’uomo, un 59enne di Cerveteri, è stato investito da una Fiat Qubo, in servizio di vigilanza privata, guidata da un uomo di 58 anni che si è fermato sul posto per allertare i soccorsi. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del gruppo Appio. (Rer)