India: sottosegretario Esteri Shringla in visita in Nepal il 26 e 27 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri dell’India Harsh Vardhan Shringla sarà in visita in Nepal il 26 e 27 novembre. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Per Shringla sarà la prima visita da quando si è insediato e proseguirà una lunga tradizione di scambi ad alto livello, con l’obiettivo di stringere ulteriormente i legami, si legge nella nota. Il sottosegretario incontrerà l’omologo e altri dignitari nepalesi e discuterà un’ampia gamma di temi. Negli ultimi anni, conclude il comunicato, “la cooperazione bilaterale è stata rafforzata con molti importanti progetti di infrastrutture e connettività transfrontaliera completati con l’assistenza indiana”.(Inn)