Sardegna: Temussi (commissario Ats) su ospedale San Francesco, troppe mistificazioni

- "Nei giorni scorsi abbiamo attivato un reparto di terapia intensiva dedicato ai pazienti Covid e in quella occasione si è diffusa la notizia del dimezzamento di prestazioni oncologiche, informazione totalmente falsa e poco corretta eticamente, soprattutto nei confronti di pazienti e famiglia. La situazione è critica, come in altre strutture in tempo di Covid. Su Nuoro non abbiamo rilevato problemi più seri che in altre parti della Regione". Lo dice Massimo Temussi, commissario straordinario dell'Agenzie di Tutela della Salute (Ats) Sardegna in merito alle polemiche relative alla situazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro. (segue) (Rsc)