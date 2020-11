Sardegna: Temussi (commissario Ats) su ospedale San Francesco, troppe mistificazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spesso però vengono diffuse informazioni difformi dalla realtà – ha detto ancora il numero uno dell'Ats - sui social c'è una mistificazione di ciò che sta accadendo realmente. Ho già chiesto un appuntamento urgente al prefetto di Nuoro per illustrare i dati statistici che raccontano una situazione sanitaria del territorio di Nuoro insofferenza, ma non certo al collasso Come alcuni vogliono dipingere". "Abbiamo varato un piano su 40 giorni e ne sono passati solo 10 – ha concluso Temussi -. In merito alle foto copia-incolla diffuse sui social delle ambulanze in fila al pronto soccorso del San Francesco, solo poche ore dopo non ce n'era più neppure una, grazie al grande lavoro di tutti gli operatori". (Rsc)