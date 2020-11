Imprese: Intesa Sanpaolo, 18 Pmi nella terza Elite Lounge del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi una nuova Lounge Elite di Intesa Sanpaolo, la terza nel corso del 2020 a testimonianza della vivacità dell’impresa italiana, nonostante le difficoltà innescate dalla pandemia e dai suoi effetti: completamente digitale, la nuova Lounge accoglie anche aziende selezionate dal programma Imprese Vincenti ideato da Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle Pmi. Stando al relativo comunicato stampa, l’iniziativa rientra nella più ampia partnership fra il primo Gruppo bancario italiano, Elite e Piccola Industria Confindustria per accompagnare le Pmi in programmi di formazione, crescita dimensionale e apertura al mercato dei capitali: in poco più di due anni dalla prima Lounge, Intesa Sanpaolo ha affiancato in questo percorso 180 imprese provenienti da tutta Italia e di ogni settore. Sono ben 18, prosegue la nota, le imprese che hanno aderito alla terza Lounge dell’anno, segnale della fiducia e volontà di intraprendere solidi percorsi di formazione per affrontare il nuovo scenario economico e farsi affiancare dalla consulenza esperta e tecnica dei più solidi e importanti partner in Italia. Le Pmi provengono da 12 regioni e appartengono a diversi settori industriali di eccellenza dell’economia italiana: da oggi le aziende coinvolte avranno la possibilità di accedere a servizi integrati e a una rete di professionisti e investitori internazionali per agevolare il loro eventuale accesso al mercato dei capitali. (segue) (Com)