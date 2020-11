Imprese: Intesa Sanpaolo, 18 Pmi nella terza Elite Lounge del 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come le precedenti edizioni del 2020, anche quest’ultima sarà interamente digitale e seguirà un iter formativo della durata di due anni con webinar dedicati a moduli specifici: in particolare all’ideazione di Resilience Plan, grazie ai quali le imprese si doteranno di strumenti utili a riorganizzare le proprie strategie e fabbisogni finanziari alla luce dell’evolversi della crisi, anche sanitaria. “Diamo un benvenuto speciale alle Pmi che, in un momento cruciale come quello che stiamo attraversando, continuano a guardare al futuro facendo leva sulla propria formazione e crescita a medio lungo termine: il nostro ruolo come prima banca del paese è sostenerle nella non facile analisi del contesto e permettere loro di gestire al meglio le conseguenze di questa difficile fase sulle loro attività”, ha commentato Stefano Barrese, responsabile Banca dei territori di Intesa Sanpaolo. “L’iniziativa di oggi che ci vede consolidare lo storico legame con Elite e Confindustria e che ci ha portato in poco più di due anni ad affiancare 180 imprese, è un passo ulteriore verso le aziende che fanno rete e colgono l’opportunità di entrare in un percorso altamente qualificante per aumentare la propria competitività e accelerare la crescita dimensionale, internazionale e manageriale”, ha aggiunto. (segue) (Com)