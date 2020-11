Imprese: Intesa Sanpaolo, 18 Pmi nella terza Elite Lounge del 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’impegno comune di Confindustria e Intesa Sanpaolo al fianco delle Pmi nel loro percorso di crescita prosegue: oggi altre 18 Pmi iniziano un cammino fondamentale per ampliare i propri orizzonti non solo dimensionali ma anche e soprattutto culturali”, ha continuato Carlo Robiglio, presidente di Piccola Industria Confindustria, sottolineando la necessità di “cambiare testa” e imparare ad adattarsi ad un contesto in continua evoluzione. “Proprio per questo la resilienza rimane il nostro faro, ed è importante che il percorso di formazione previsto da questa nuova Lounge si concentri anche sull’ideazione dei Resilience Plan: bisogna aiutare le imprese, soprattutto se piccole, a migliorare la capacità di rimettersi in gioco, riorganizzarsi e modellare le proprie strategie alla luce delle molte crisi, non solo sanitarie, con cui devono confrontarsi ogni giorno”, ha aggiunto. “Crediamo fermamente che il futuro del nostro paese sia strettamente legato alla capacità di valorizzare le eccellenze imprenditoriali italiane e accompagnarle nel loro percorso di crescita, soprattutto in un momento storico complesso come quello attuale: la nuova Lounge è testimonianza della resilienza di queste società virtuose e l’impegno di Elite è quello di sostenerle concretamente, non solo nei processi di innovazione e digitalizzazione, ma anche facendo sistema attraverso la condivisione di competenze, risorse, tecnologia e strumenti di finanza alternativa necessari per il loro sviluppo”, ha concluso Marta Testi, amministratore delegato di Elite. (Com)