Roma: Raggi a mercato Trieste inaugura macchinetta mangiaplastica (3)

- Durante i primi giorni di attivazione, "sarà presente del personale di Coripet per dare ai cittadini informazioni sulle modalità del progetto e sul funzionamento degli ecocompattatori: che tipo di bottiglie conferire, come farlo e come accumulare punti per ricevere lo sconto sulla spesa. Sono disponibili, inoltre, opuscoli informativi all'interno del mercato". Nei prossimi giorni ed entro il mese di dicembre, oltre che a Magliana e Trieste, le macchinette mangiaplastica saranno attivate anche nei seguenti mercati di Roma: Prati, Grottaperfetta, Montagnola, Tuscolano III, Nuovo Cinecittà, Appagliatore, Laurentino, Latino, Casilino 23, Italia, Casal de Pazzi, Irnerio, Platani e Borgo Ticino. (Rer)