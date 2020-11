Sanità: Spi Cgil Roma e Lazio, umanizzare assistenza nelle Rsa, strutture ascoltino Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Umanizzazione dell’assistenza nelle Rsa, Residenze sanitarie assistenziali, e confronto con i comitati di partecipazione: sono due obiettivi largamente disattesi dalle direzioni delle Rsa. Lo comunica Spi Cgil di Roma e del Lazio in una nota, precisando di aver richiesto alla Regione Lazio l’attuazione di questi due obiettivi "sin dai primi confronti con l'amministrazione regionale al momento della stesura del regolamento dei comitati di partecipazione. Nella situazione Covid sono apparsi più evidenti lo scarso impegno a trovare soluzioni per interrompere l’isolamento degli ospiti dai loro familiari e in molti casi le chiusure ai componenti dei comitati e al sindacato dei pensionati che tale impegno sollecitavano", si legge nella nota. "Dalla prima fase del Covid a quella attuale si è evidenziata una sorta di autoreferenzialità dei soggetti proprietari e degli amministratori di Rsa, una diffusa attitudine a non confrontarsi con sindacato, familiari e comitati di partecipazione". (segue) (Com)