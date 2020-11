Sanità: Spi Cgil Roma e Lazio, umanizzare assistenza nelle Rsa, strutture ascoltino Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio, nei giorni scorsi, accogliendo la richiesta del sindacato, con una lettera, ha chiesto alle Rsa accreditate di collaborare per il superamento della situazione. La lettera inviata dalla Regione Lazio richiama le Rsa ad un impegno per garantire il diritto alla partecipazione dei familiari degli utenti alla vita dei loro congiunti (sia da remoto, almeno una volta a settimana, ove possibile, allestendo una 'Stanza degli affetti' protetta), e a porre in essere, nelle diverse forme, l’umanizzazione nella tutela degli utenti delle Rsa. La Regione inoltre ha chiesto di conoscere costituzione e composizione dei comitati di partecipazione. Il sindacato dello Spi Cgil di Roma e del Lazio è impegnato perché si concretizzino i cambiamenti che sono stati sollecitati con la lettera della Regione Lazio", ha concluso nella nota Alessandra Romano, segretaria generale Spi Cgil Roma e Lazio (Com)