Polonia: fonti stampa, alleanza a rischio tra Psl e Kukiz'15 (2)

- Il Sejm, la camera bassa del Parlamento della Polonia, ha adottato una risoluzione a sostegno delle azioni del governo nei negoziati sul bilancio Ue giovedì scorso. La risoluzione, avanzata da 27 deputati di Diritto e Giustizia (PiS), tra i quali lo stesso premier Mateusz Morawiecki, appoggia la decisione dell'esecutivo di porre un veto sui negoziati per evitare che i fondi europei vengano legati a un meccanismo per la verifica del rispetto dello stato di diritto. I voti a favore sono stati 236, i contrari 209, le astensioni una. Il testo specifica che il meccanismo di condizionalità non ha fondamento nei trattati europei e anzi aggira le regole dei trattati. Alla luce di ciò, viene giudicato come irricevibile. Qualsivoglia proposta che contenga regole "imprecise e suscettibili di un'interpretazione parziale" devono essere respinte se esiste il pericolo che il pagamento dei fondi europei sia bloccato da "una decisione arbitraria della Commissione Ue". (Vap)