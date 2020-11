Roma: Nanni (Municipio VI), Raggi vada a farsi i video sulla metro C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Davvero surreale che con i tutti i problemi di Roma la sindaca invece di occuparsi di Roma vada in giro a farsi video in settori che non le competono, invocando petizioni". Lo dichiara in una nota Dario Nanni consigliere del Municipio Roma VI. "Questa mattina mi sono arrivate numerose segnalazioni da cittadini arrabbiati per la chiusura della metro C. Una linea - aggiunge Nanni -. di trasporto che è diventata un incubo per i cittadini del quadrante sud-est di Roma, con quotidiane chiusure parziali o totali, con ritardi che generano vagoni con passeggeri accalcati che, inutile dirlo, in una fase come questa sarebbero da evitare il più possibile. Premesso che occuparsi di cose che non le competono è scorretto dal punto di vista istituzionale, questa sua attività denota la disconoscenza della storia e della situazione della sanità a Roma e tra l'altro gli andrebbe spiegato che aprire un ospedale non è come spostare le pecorelle nel presepe. Sarebbe opportuno invece che la sindaca evitasse di spostare l'attenzione sui disservizi e i disastri della capitale e che si occupasse concretamente di ciò che gli compete, ad esempio il trasporto pubblico locale. Ma vista la sua passione per i video – conclude Nanni – invito la sindaca a girare il suo prossimo video nei vagoni della metro C, così forse comprenderà uno dei più grandi disagi e problemi con cui hanno a che fare quotidianamente i cittadini".(Com)