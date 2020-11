Paesi Bassi-Germania: dall'Aia no a restituzione villa dell'ultimo Kaiser a eredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governi dei Paesi Bassi si è rifiutato di restituire agli Hohenzollern, re di Prussia e imperatori tedeschi fino alla caduta della monarchia nel 1918, la villa che il loro avo Gugliemo II, l'ultimo sovrano, acquistò a Doorn presso Utrecht nell'anno seguente. In questa residenza, il monarca si ritirò dopo l'abdicazione, trascorrendovi in esilio volontario il resto della propria esistenza fino alla scomparsa nel 1941. Guglielmo II è ancora oggi sepolto in un mausoleo presso la villa, confiscata dal governo olandese dopo la seconda guerra mondiale e trasformata in museo. Nel 2014, gli Hohenzollern hanno chiesto al governo dell'Aia la restituzione della villa di Doorn, minacciando di citarlo in giudizio qualora la richiesta non fosse stata accolta. Tuttavia, nel 2015, l'allora ministra dell'Istruzione, della Cultura e della Scienza dei Paesi Bassi, Jet Bussemaker, respinse la richiesta, comunicando agli avvocati degli Hohenzollern che “non vi era alcun motivo per ottemperarvi”. A rivelare lo scacco subito dagli eredi di Guglielmo II è il settimanale “Der Spiegel”. Dal 2014, gli Hohenzollern chiedono al governo federale e ai Laender di Berlino e Brandeburgo la restituzione dei beni mobili e immobili di cui furono espropriati durante l'occupazione sovietica della Germania orientale dopo il secondo conflitto mondiale. (Geb)