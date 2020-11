Moldova-Ue: colloquio telefonico tra presidente eletta Sandu e presidente Ppe Tusk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente eletta della Moldova Maia Sandu ha avuto una conversazione telefonica con il leader del Partito popolare europeo Donald Tusk. Lo ha annunciato la stessa Sandu in un messaggio diffuso oggi sulla sua pagina di Facebook. "Ho avuto venerdì un colloquio telefonico con il leader del Partito popolare europeo, Donald Tusk, che si è congratulato con me per la vittoria e per la scelta dei cittadini moldavi: la scelta di un percorso democratico, anticorruzione e prospero per la Moldova. Tusk mi ha assicurato il sostegno del Partito popolare europeo, anche da adesso in poi. Abbiamo concordato di redigere un elenco di bisogni concreti e urgenti per il nostro Paese, in modo da poter ottenere aiuto il prima possibile. Ho ringraziato Tusk a nome mio e dei cittadini moldavi per il loro fermo sostegno nel tempo, per la solidarietà e l'amicizia del Ppe e dei partner europei", ha scritto Sandu. (Moc)