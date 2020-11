Milano: fugge a controllo e colpisce poliziotti, un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino marocchino di 23 anni è stato arrestato a Milano per resistenza a pubblico ufficiale dopo essere fuggito a un controllo di iniziativa della Polizia di Stato e aver aggredito due agenti. Domenica mattina i poliziotti hanno bloccato tre uomini in viale Giovanni da Cermenate. Tuttavia, il 23enne ha tentato di sottrarsi scappando di corsa a piedi. Gli agenti lo hanno inseguito e sono riusciti a raggiungerlo. A quel punto il giovane ha iniziato a colpirli e solo dopo qualche minuto è stato immobilizzato. A causa dei colpi subiti i poliziotti, dopo una visita in pronto soccorso, hanno ricevuto una prognosi di 10 giorni ciascuno per contusioni al gomito e al ginocchio. (Rem)