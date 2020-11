Irpinia: Carfagna (FI), nel post covid non ripetere errori del passato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le risorse nazionali ed europee che vengono e verranno destinate al Mezzogiorno per la ricostruzione del dopo-Covid - prosegue Carfagna - devono essere l'opportunità per rilanciare industria e turismo, per investire in infrastrutture materiali e sociali, per mettere davvero in sicurezza idrogeologica il territorio. Se nel Meridione prevarrà la vecchia e dannosa logica spartitoria e assistenzialista, l'unico risultato che otterremo sarà una nuova e pericolosa spaccatura tra Nord e Sud del Paese. Dagli errori del passato, possiamo e dobbiamo imparare: dimostriamo che 40 anni e tante tragedie ci hanno insegnato qualcosa e non sono passati invano", conclude la deputata azzurra. (Rin)